Heidelberg – It’s a match! Kitas in Heidelberg und Du! – Heidelberger Kindertageseinrichtungen werben gemeinsam mit neuer Kampagne um Kita-Fachkräfte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Familien brauchen verlässliche Unterstützung. Ausreichend Fachkräfte in den Kitas sind dafür unabdingbar. Deshalb hat die Stadt Heidelberg gemeinsam mit den städtischen Kitas und den über 40 freien und privat-gewerblichen Trägern von Kindertageseinrichtungen eine Kampagne gestartet, um Fachkräfte für die frühkindliche Bildung und Betreuung zu gewinnen. Mit dem Slogan „It’s a match! Kitas in Heidelberg und Du!“ hält Heidelberg Ausschau nach Menschen, die eines verbindet: die Freude an der Arbeit mit Kindern – und der Wunsch, in einer der jüngsten und schönsten Städte Deutschlands zu arbeiten.

„Wir suchen Menschen mit Herz und Know-how, wir suchen Teamplayerinnen und Teamplayer, die so vielfältig sind wie unsere Kitas – egal, ob Auszubildende, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder erfahrene Fachkräfte, die sich um die jüngsten Heidelbergerinnen und Heidelberger kümmern“, betonte Bürgermeisterin Stefanie Jansen bei der Vorstellung der Kampagne am 6. Oktober 2025 in der Kindertageseinrichtung Schwetzinger Straße: „Wir bündeln mit dieser gemeinsamen Kampagne unsere Kräfte und zeigen, was die Arbeit in Heidelberg einzigartig macht. Ganz egal, wer Träger einer Einrichtung ist: alle brauchen wir Fachkräfte, um für Kinder weiterhin eine qualitätvolle Bildung und Betreuung verlässlich gewährleisten zu können.“

Gemeinsame Allianz für Kinder

Das Besondere am Heidelberger Weg der Fachkräfteakquise: Träger und Stadt treten im Wettbewerb um Arbeitskräfte nicht gegeneinander an, sondern präsentieren sich als starke Allianz. Dafür hat sich die Leiterin des Kinder- und Jugendamts der Stadt Heidelberg, Myriam Lasso, besonders eingesetzt. In anderen Städten und Kommunen ist ein solches Vorgehen nicht üblich. Heidelberg hat den Schulterschluss bewusst gefördert und bereits 2023 mit allen Heidelberger Trägern überlegt, mit welchen Schwerpunkten und Mitteln dem Fachkräftemangel begegnet werden kann.

Das gemeinsame Ziel dabei ist, die Arbeit in den Heidelberger Kindertageseinrichtungen pädagogisch von einer hohen Qualität zu prägen, um Fachkräfte für diese wichtige Tätigkeit zu begeistern. Um dies zu erreichen, werden den Fachkräften eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen an die Hand gegeben: die Stadt Heidelberg organisiert trägerübergreifende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine individuelle, kompetente und vertrauliche Fachkräfteberatung, eine Unterstützung und Begleitung bei Erstellung von Kinderschutzkonzepten sowie Austauschformate, die Fachkräfte miteinander ins Gespräch bringen.

Die Kampagne: Arbeit und Freizeit zusammendenken

„It’s a match!“ bringt auf den Punkt, was die Kampagne vermitteln will: „Du und Heidelberg, ihr passt zusammen“:

• Attraktive Arbeitswelt: vielfältige pädagogische Konzepte, über 130 Kitas, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und ein starkes Teamgefühl.

• Attraktive Freizeitgestaltung: eine große Auswahl an Angeboten aus den Bereichen Sport, Kultur und Natur unterstützt die Work-Life-Balance und schafft Raum zum Durchatmen.

Die Motive der Kampagne greifen typische Heidelberger Bilder auf, verbunden mit Szenen aus dem Kita-Alltag. Ob gemeinsam entdecken, träumen, Freude teilen, erleben, aufbrechen oder wachsen – Fachkräfte und Kinder sind ein Team. Das Kampagnenlogo, ein Puzzlemotiv, bei dem ein Teil noch zu ergänzen ist, symbolisiert: viele Teile greifen zusammen – wie in einer Kita. Gemeinsam ergeben wir ein vollständiges Bild, werden das Teil, das uns komplett macht.

Kampagne über viele Kanäle

Die Fachkräftekampagne ist auf mehrere Jahre angelegt und umfasst verschiedene Bausteine:

• www.kita-talente-hd.de: Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, Fortbildung, Berufsperspektiven, zu allen Trägern und Einrichtungen, der Stadt selbst und vielem mehr auf einer Webseite unter www.kita-talente-hd.de

• Print-Kampagne mit Plakaten und Postkarten

• Social Media: Fachkräfte aus Heidelberger Kitas berichten in Reels und Videos auf Social-Media-Kanälen über ihre Arbeit

• Events: Die Kampagne wird erstmals auf den Heidelberger Ausbildungstagen am 15. und 16. Oktober 2025 im Dezernat 16 vorgestellt (www.heidelberger-ausbildungstage.de)

• Multiplikatoren: Wichtige Multiplikatoren wie berufliche Schulen, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter oder regionale Netzwerke sollen in die Verbreitung als Teil der Kampagne eingebunden werden.

Hintergrund

In Heidelberg bieten 47 Träger in 137 Einrichtungen mit rund 1.600 Fachkräften Kinderbetreuung an. Allein im Jahr 2024 belief sich das Ergebnis für die Ausgaben für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen im städtischen Haushalt auf 105 Millionen Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 114 Millionen Euro vorgesehen. Derzeit sind in Heidelberger Kitas rund 100 Arbeitsplätze für Fachkräfte und Quereinsteigende für Neubesetzungen offen. Die meisten Träger investieren in eine nachhaltige Ausbildung und suchen nach interessierten Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie Quereinsteigende für eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studiengängen in der frühkindlichen Bildung.

Mehr Infos zur Fachkräfte-Kampagne und Plakatmotive zum Download gibt es online unter kita-talente-hd.de/kampagneninfo.