Heidelberg – Gemeinderatssitzung am 8. Oktober: Top-Thema: Haushalt : OB Eckart Würzner umreißt Ist-Situation und schlägt Maßnahnen vor (Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 8. Oktober wird es in Heidelberg politisch ernst: Das Stadtparlament debattiert mit Stadtoberhaupt Oberbürgermeister Eckart Würzner einen neu überarbeiteten Haushaltsentwurf. Die Herausforderung: Er darf den von Karlsruhes Regierungspräsidium gesetzten finanziellen Rahmen nicht sprengen. OB Würzner geht im Video den Ursachen des IST-Stands der Haushaltslage nach und bringt Lösungsvorschläge zur Entspannung. (Video)
https://youtu.be/xmIwcDR35SU?si=ojhNwpej2VLYRyMB