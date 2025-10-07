Heidelberg – Erwerb und Verwaltung von Wohneigentum und Häusern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das vhs-Seminar am Mittwoch, 15. Oktober, 18.15 Uhr mit dem Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht Anno Werneke informiert über Wissenswertes vor dem Erwerb von Eigentum und beim Abschluss des Kaufvertrags, über Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern, den Einsatz von EDV-Programmen bei der Wohnungsverwaltung, Vorgehensweisen bei Streitigkeiten und vieles mehr.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 9. Oktober unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg