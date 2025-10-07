Heidelberg – Bahnstadt: Arbeiten an Eppelheimer Straße sind weit fortgeschritten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Eppelheimer Straße in der Bahnstadt schreiten die Bauarbeiten voran. Die Fahrbahndecke zwischen Czernybrücke und Bauhaus ist seit Juni 2025 an zwei Stellen geöffnet. Dort erneuern die Stadtwerke Heidelberg die unter der Straße liegenden Fernwärme-Kompensatoren. Mitte Oktober 2025 wird der Baustellenbereich bei Kölle Zoo und ATU fertiggestellt. Im Bereich des ehemaligen Volvo-Händlers werden die Arbeiten voraussichtlich Mitte November 2025 abgeschlossen, da zusätzliche Betonelemente für die Abdeckung der Kompensatoren angefertigt werden müssen. Dieser Bedarf wurde erst im fortgeschrittenen Bauverlauf deutlich. Die Fernwärme-Kompensatoren – insgesamt sind es acht – sind Teil der Heidelberger Hauptfernwärmetrasse, die unter der Eppelheimer Straße verläuft. Die Wärmeversorgung in Heidelberg ist während der gesamten Arbeiten gesichert.

Gewerbebetriebe durchgängig erreichbar

Damit die Eppelheimer Straße während der Bauarbeiten in beide Richtungen befahren werden kann, fließt der Verkehr über zwei provisorische Umgehungsstraßen. Die Gewerbebetriebe in der Eppelheimer Straße sind durchgängig erreichbar. Auch die Stichstraße zum Tankturm, die aufgrund vorbereitender Arbeiten gesperrt war, ist geöffnet.

Hintergrund: Umgestaltung der Eppelheimer Straße

Die Stadt Heidelberg gestaltet die Eppelheimer Straße zwischen Czernybrücke und Bauhaus in Teilen um. Damit wird der Straßenabschnitt sicherer und komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden. Rad- und Gehwege werden erneuert und verbreitet. Zugleich wird die Straße barrierefrei und neues Grün wird gepflanzt. Die Stadtwerke erneuern das Leitungsnetz und modernisieren die Beleuchtung. Der Bereich in Höhe des Luxor-Kinos ist fertiggestellt. Ab Januar 2026 setzt die Stadt Heidelberg die Umgestaltung zwischen Kölle Zoo und Bauhaus fort. Dabei wird auch der Höhenunterschied am Bauhaus begradigt. Die Arbeiten werden rund 18 Monate dauern. Auch während dieser Bauzeit wird der Verkehr in beide Richtungen über die provisorischen Umgehungsstraßen fließen.

Weitere Informationen und eine Umleitungsgrafik gibt es online unter www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse.

Quelle: Stadt Heidelberg