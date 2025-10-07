Gauersheim – Zwischenfälle bei Bürgerdialog – Polizei im Einsatz

Worms – Gauersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 03.10.2025 fanden in Gauersheim zwei Veranstaltungen nahezu zeitgleich statt. Gegen 16:00 Uhr begann ein Bürgerdialog im „Treffpunkt Nordpfalz“. Nahezu parallel dazu lief ab 15:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in Form eines Bürgerdialoges auf dem Dorfplatz.

Im Verlauf der Veranstaltung auf dem Dorfplatz kam es nach bisherigem Kenntnisstand zu verbalen Auseinandersetzungen, lautstarken Meinungsäußerungen sowie dem Anfertigen von Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmenden der beiden Veranstaltungen.

Hieraus entwickelten sich Proteste und Provokationen, die einen Polizeieinsatz erforderlich machten. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung ein. Videoaufnahmen aus den sozialen Medien werden im Rahmen der Ermittlungen gesichert und ausgewertet, ebenso findet eine umfassende strafrechtliche Prüfung der Inhalte statt. Die Veranstaltung auf dem Dorfplatz konnte nach dem polizeilichen Einschreiten ohne weitere Zwischenfälle fortgeführt werden.

In der Spitze befanden sich insgesamt ca. 60 Personen auf dem Dorfplatz.

Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)