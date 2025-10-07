Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar, 07.10.2025 – Nach einer sechsjährigen Pause feiert der traditionsreiche Ritterball des Frankenthaler Carnevalvereins (FCV) am 22. November 2025 seine Rückkehr in den Großen Saal des Congressforums. Der Aufsichtsratsvorsitzender des Congressforums Frankenthal, Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, und die Geschäftsführerin des Forums, Karmen Strahonja, freuen sich, dass einer der festlichen Höhepunkte der Stadtgesellschaft im Großen Saal wieder eine repräsentative Bühne gefunden haben. Strahonja ergänzt: „Mit exzellentem Service und passender Infrastruktur wird das Forum wieder zur Bühne für einen der strahlendsten Abende der Frankenthaler Fastnacht.“
Der Ritterball gilt traditionell als Höhepunkt der Frankenthaler Fastnacht und als Ehrenabend des FCV. In der Kampagne 2025 | 2026 wird Prinzessin Marlene Baldauf als Stadtschlüsselprinzessin die Regentschaft repräsentieren und den Abend in festlichem Rahmen begleiten.
Frankenthal – Ritterball des FCV zurück im Großen Saal des Forums
