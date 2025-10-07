„Die Heidelberger“ – Neuer Sportplatz Boxberg!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach zweijähriger Bauzeit auf dem Boxberg konnte die Sanierung der städtischen Sportanlage erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Turnerbund Rohrbach hat am Wochenende zur feierlichen Einweihung des Sportgeländes

eingeladen.

Oben auf dem Berg konnten wir uns davon überzeugen, dass die städtischen Gelder gut angelegt sind. Die Sportanlage strahlt nun in neuem Glanz. Bewässerung, Ballfangzaun, Auswechselkabinen und das Kleinspielfeld wurden erneuert. Das Flutlicht wurde auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet. Der Kunstrasen ist aus recyclefähigem Material und kann, wenn er in 15–20 Jahren getauscht werden muss, voll wieder verwertet werden. Rund 900.000 € hat die Stadt hier investiert, aber auch der TBR Boxberg hat unzählige Helferstunden geleistet, so dass nun rund um alles

perfekt für den Sport ist.

Ursprünglich hat der Turnerbund 1889 Rohrbach e.V. seine Keimzelle im Stadtteil Rohrbach, ist mit seinen Aktivitäten aber jedoch in den südlichen Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund und auch in der Bahnstadt überaus präsent.

Der Verein hat mehr als 700 Mitglieder in elf Abteilungen. Einen besonderen Stellenwert nimmt im Verein die Integrationsarbeit ein. Viele Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich im Verein sowohl bei den sportlichen als auch bei den gesellschaftlichen Aktivitäten wohl.

Wir wünschen dem TB Rohrbach weiterhin gutes Gelingen, erfolgreiches Training und Wettkämpfe und weiterhin allen viel Spaß beim Sport.

