„Die Heidelberger“ – Herzlichen Glückwunsch zur Amtsübernahme, Herr Bürgermeister Kutsch!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 30.09.2025 wurde unser noch Stadtrat Kollege Matthias Kutsch in feierlichem Rahmen als Bürgermeister der Stadt Eppelheim verpflichtet und vereidigt. Vor rund 400–500 geladenen Gästen legte er den Amtseid ab und versprach, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen, die Verfassungen zu achten und seine Kraft dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu widmen.

Mit der Vereidigung beginnt nun offiziell seine Amtszeit – ein bedeutender Moment für die Stadtgemeinschaft. Matthias Kutsch bringt viel Erfahrung, Tatkraft und ein tiefes Verständnis für die Anliegen der Menschen in Eppelheim mit. Sein Ziel ist es, Eppelheim gemeinsam mit Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft zukunftsfähig, lebenswert und sozial gerecht weiterzuentwickeln.

Er setzt dabei auf Transparenz, Dialog und eine bürgernahe Verwaltung. Besondere Schwerpunkte sieht er in der Förderung von Bildung, im sozialen Miteinander, in nachhaltiger Stadtentwicklung und im verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Wir, Die Heidelberger, wünschen Dir lieber Matthias, viel Erfolg, eine glückliche Hand und das Vertrauen der Menschen, für die Du arbeitest. Möge die Amtszeit von Tatkraft, Miteinander und guten Entscheidungen geprägt sein.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfrktion