Buchen-Götzingen/Neckar-Odenwald-Kreis – Im Zeitraum vom 08. bis 29.September zerstörte ein Unbekannter in
Buchen-Götzingen am Rinschbach den Lebensraum eines streng geschützten Bibers. Die beiden teilweise zerstörten Biberdämme befinden sich ober- und unterhalb der Brücke zum Steinbruch. Hier wurde in den Biberhauptdamm, oberhalb der Brücke
neben einem Drainagerohr, eine etwa 60cm Tiefe Scharte in den Damm eingebracht. Am zweiten Hauptdamm, 100 Meter unterhalb der Brücke, wurde der Damm etwa 3 Meter breit mittig abgetragen. Wer kann Hinweise zum Auffinden des Unbekannten
Biberfeindes geben? Zeugen werden gebeten sich beim Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim unter Tel. 09341/81-0 zu melden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der
wild lebenden Tiere der streng geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar.
Buchen – Biberdamm zerstört
