Wald-Michelbach – Zwei E-Bikes gestohlen – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Wald-Michelbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (02.10.), gegen 23.30 Uhr, wurde bei der Polizei in der Ludwigstraße der Diebstahl zweier E-Bikes im Wert von insgesamt rund 15.000 Euro angezeigt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Streifenbeamte der Polizeistation Wald-Michelbach anschließend auf einem nahe gelegenen Parkplatz zwei 22 Jahre alte Männer, die gerade eines der Räder in ein Auto verladen wollten. Die beiden Verdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Ein Diensthund der Polizei fand im Anschluss zudem das zweite entwendete Fahrrad in einer angrenzenden Straße. Die Räder konnten wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben.
Quelle: Polizeipräsidium Südhessen