Viernheim – 60-Jähriger vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der 60-jährige Bahrudin Sahman wird seit Sonntagmorgen (5.10) vermisst. Er hatte wie üblich seine Ehefrau mit dem Auto zur Arbeit gebracht, erschien jedoch nicht wie vereinbart zur Abholung. Die Familie alarmierte daraufhin die Polizei, da der Mann seitdem nicht mehr erreichbar war.

Bei der Suche entdeckten Einsatzkräfte das Fahrzeug des Vermissten auf dem Wanderparkplatz Heiligenberg/Thingstätte in Heidelberg. Nach Angaben der Angehörigen ist der Mann leidenschaftlicher Wanderer, weshalb ein Unglücksfall aktuell nicht ausgeschlossen wird. Besorgniserregend ist, dass der Vermisste an auf Medikamente angewiesen ist.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb die Suche bislang erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Auffindung des Mannes beitragen könnten.

Der Vermisste wird beschrieben als: männlich, braun gebrannt, schlank, etwa 173 cm groß, 75 bis 80 Kilogramm schwer, weißes kurzes Haar und weißer kurzer Bart, braune Augen. Auffällig ist ein Muttermal unter dem Haaransatz auf der linken Stirn. Bekleidet war er zuletzt mit einer ärmellosen, dunkelbraunen Weste, die gewendet auch orange sein kann, einem grauen oder dunkelblauen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose sowie dunkelblauen Schuhen.

Hinweise nimmt das Kommissariat 10 an der Bergstraße unter der Rufnummer +49 (0) 6252 706-102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)