Südliche Weinstrasse – Erfolg auf allen Ebenen: Leni Hornbach bei „Jugend musiziert“ von Regional- bis Bundesebene mit herausragendem Ergebnis

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Leni Hornbach aus Annweiler am Trifels, Schülerin der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, hat beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ von der Regional- bis zur Bundesebene außerordentliches Talent bewiesen. So hat die 16-jährige Sängerin nicht nur die volle Punktzahl in ihrer Altersklasse in der Kategorie Gesang (Pop) auf Regionalebene erreicht, sondern auch auf Landesebene sowie beim Bundeswettbewerb. „Das schaffen wirklich nur die Besten“, sind sich Landrat Dietmar Seefeldt und Kreismusikschulleiter Adrian Rinck einig und gratulieren zu dem tollen Ergebnis.

Mit ihrer Interpretation der Lieder „Rolling in the deep“ von Adele, „What about us“ von Pink, „Billie Jean“ von Michael Jackson und sogar einer Eigenkomposition mit dem Titel „Why Is It You“, die sie teilweise selbst am Flügel begleitete, überzeugte Leni Hornbach die jeweilige Jury auf allen drei Ebenen. Darüber hinaus erhielt sie den Sonderpreis „International Summer Camp“ der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim.

Nicht nur sei eine so talentierte Musikerin eine Bereicherung für die Kultur im Landkreis, so der Landrat: „Ihr Erfolg ist auch ein guter Anlass, den Lehrkräften der Kreismusikschule für ihr außerordentliches Engagement zu danken, die mit Geduld, Fachwissen und Inspiration die jungen Talente fördern und fordern.“

Bildunterschriften:

1) Leni Hornbach gibt die von ihr ausgewählten Musikstücke zum Besten. Foto: Privat

2) Neben dem Regional- und Landeswettbewerb bekam Leni Hornbach auch beim Bundeswettbewerb die volle Punktzahl. Foto: Privat

Quelle: KV SÜW