Speyer – Sperrung der Franz-Kirrmeier-Straße aufgrund von Straßenbauarbeiten

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Herstellung der Straßenoberfläche und Durchführung der Abschlussarbeiten ist eine Vollsperrung der Franz-Kirrmeier-Straße zwischen den Hausnummern 4 und 9 erforderlich. Diese ist im Zeitraum von voraussichtlich Montag, 13. Oktober, bis einschließlich Freitag, 17. Oktober 2025, geplant.

Die zeitlichen Angaben werden unter Vorbehalt genannt, da aufgrund möglicher ungeeigneter Witterung sowie unvorhersehbarer Ereignisse Verzögerungen oder Änderungen möglich sind.

Bis zur Einrichtung der Vollsperrung gilt die bestehende Einbahnregelung weiterhin.

Der Kfz-Verkehr wird über die Route Ziegelofenweg – Fritz-Ober-Straße – Eselsdamm – Am Heringsee (und umgekehrt) umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr kann den Baustellenbereich passieren.

Weitere aktuelle Informationen zu den Baustellen in Speyer sind unter www.speyer.de/baustellen und seit kurzem auch im Mobilitätsatlas unter www.mobilitaetsatlas.de abrufbar.

Die Stadt Speyer bittet um Verständnis für die mit der Vollsperrung einhergehenden Beeinträchtigungen und bedankt sich für die bislang entgegengebrachte Geduld.

Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter der Telefonnummer 06232 14-2938 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer