Sinsheim – Neue Bauhof-Werkstatt – Fahrzeugreparatur in modern ausgestatteter Halle

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Neubau des städtischen Betriebshofs in der Dührener Straße ist ein Großprojekt, in das über Jahre viel Arbeit geflossen ist und weiter fließt.

Nun wurde die Werkstatt fertiggestellt. Baubeginn war im August 2023, der Rohbau wurde ein Jahr später fertiggestellt. Ausgestattet mit einer Grube und zwei Hebebühnen sowie angeschlossenen Lager- und Verwaltungsräumen kann in dem neuen Gebäude künftig der gesamte städtische Fuhrpark einschließlich Stadtwerke und Feuerwehr mit mehr als 100 Fahrzeugen und Geräten in Eigenleistung repariert und gewartet werden.

„Der Vorteil besteht hier insbesondere in einer Zeitersparnis“, führte Bürgermeister Bernd Kippenhan bei einer gemeinsamen Begehung mit Oberbürgermeister Marco Siesing aus. Bei einer Fremdvergabe sehe man sich häufig langen Bearbeitungszeiten gegenüber, Werkstatttermine seien mitunter schwer kurzfristig zu bekommen. Wenn Fahrzeuge länger in der Werkstatt stünden, müsse man gegebenenfalls über Kompensation in Form von Ersatzfahrzeugen nachdenken, die angeschafft werden müssten, um diese Zeiten zu überbrücken. Die eigene Werkstatt ermöglicht schnelle Reaktion insbesondere im Falle zeitkritischer Arbeiten, die sofortiges Handeln erfordern. wie Winterdienst oder bei Wasserrohrbrüchen. Weiterer Raum für Kosteneinsparungen bietet sich bei der Beschaffung über Ersatzteile, die im Direkteinkauf günstiger sind, als wenn sie in einer externen Werkstatt verbaut werden.

Die neue Werkstatt soll für Fahrzeuge der städtischen Bauhöfe sowie auch der Feuerwehr Sinsheim genutzt werden.

„Der Werkstattneubau sowie die gesamte Baumaßnahme Bauhof tragen nicht nur den stetig wachsenden Anforderungen an funktionelle und zeitgemäße Arbeitsbedingungen Rechnung, sondern sind auch ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiter, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird“, betont Oberbürgermeister Marco Siesing.

Rund 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Sinsheim in die Werkstatt investiert. Bis Ende Oktober wird der alte Werkstattbau, der in Teilen noch auf dem Gelände neben der neuen Werkstatt steht, abgerissen. Im nächsten Schritt entstehen eine Fahrzeughalle sowie ein Waschplatz für Fahrzeuge und Baumaschinen.

Bild (Stadt Sinsheim): Oberbürgermeister Marco Siesing (3.v.l.) und Bürgermeister Bernd Kippenhan (4.v.l.) machten sich gemeinsam mit Bernd Heumann, Leiter des städtischen Amts für Infrastruktur (l.) und Stadtwerkleiter Andreas Uhler (r.) bei einem Rundgang ein Bild von der neuen Werkstatt.

Quelle / Foto: Stadt Sinsheim