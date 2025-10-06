Schifferstadt – Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses der Stadt Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 7. Oktober 2025 beginnt um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, Schifferstadt, die 13. Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses. Die Sitzung beginnt mit dem Vergabeverfahren zur Planung/Anschaffung und Installation einer Netzersatzanlage (NEA) im Rathaus. Anschließend geht es um den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bebauungsplan „Neues Feuerwehrgerätehaus“ Nr. 107, Forstfeld. Des Weiteren wird über die Errichtung neuer Notunterkünfte am Waldfestplatz beraten. Das nächste Thema betrifft die gewässerverbessernden Maßnahmen am Schwanenweiher. Danach geht es um die Auftragsvergabe der Straßen- und Sinkkastenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Sodann werden zwei Bauvorhaben beraten, die Eichendorffallee und die Selligstraße betreffend. Es schließt sich der Glasaustausch der Fenster im Rathaus, sowie der Antrag Bündnis 90/Die Grünen zur Modernisierung öffentlicher Abfallbehälter an.

Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Quelle:

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt