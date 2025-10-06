Schifferstadt – Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 18. Oktober bis 25. November 2025 findet wieder die landesweite Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt. Mit den Spenden sollen die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber finanziert werden. Aber auch die zukunftsorientierte Jugend-, Schul- und Bildungsarbeit zur Erhaltung eines dauerhaften Friedens ist Aufgabe des Volksbundes. Aus diesem Grund findet am Freitag 07.11.2025 zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, auf dem Schillerplatz, eine Sammlung statt. Bürgermeisterin Ilona Volk und der Beigeordnete Dieter Weißenmayer bitten um eine Spende. Jeder Beitrag, sei er auch noch so klein, hilft.
Quelle:
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt