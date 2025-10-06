Schifferstadt – Erstmeldung: Zwei Personen tot in Wohnung in Schifferstadt gefunden

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Schifferstadt wurden am Montagnachmittag zwei tote Personen in einer Wohnung entdeckt. Ein Pflegedienst hatte die Polizei alarmiert, nachdem er die beiden wie gewohnt nicht erreichen konnte. Feuerwehr und Polizei öffneten die Tür und fanden die leblosen Personen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der 60-jährige Bahrudin Sahman wird seit Sonntagmorgen (5.10) vermisst. Er hatte wie üblich seine Ehefrau mit dem Auto zur Arbeit gebracht, erschien jedoch nicht wie vereinbart zur Abholung. Die Familie alarmierte daraufhin die Polizei, da der Mann seitdem nicht mehr erreichbar war. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei der Suche entdeckten Einsatzkräfte ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr verursachte ein noch unbekannter VW-Fahrer in der Industriestraße einen schweren Unfall und flüchtete anschließend. Der Fahrer des VW Golfs war auf der Industriestraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Diffenébrücke unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit mehreren am Straßenrand geparkten Autos kollidierte. Durch die ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn in Landau der Neue Wein fließt, wird die Innenstadt zum Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer. Während auf dem Rathausplatz das Fest des Federweißen gefeiert wird, lädt der Einzelhandel rundherum am Sonntag, 19. Oktober, zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Neubau des städtischen Betriebshofs in der Dührener Straße ist ein Großprojekt, in das über Jahre viel Arbeit geflossen ist und weiter fließt. Nun wurde die Werkstatt fertiggestellt. Baubeginn war im August 2023, der Rohbau wurde ein Jahr später fertiggestellt. Ausgestattet mit einer Grube und zwei Hebebühnen sowie angeschlossenen Lager- ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Herstellung der Straßenoberfläche und Durchführung der Abschlussarbeiten ist eine Vollsperrung der Franz-Kirrmeier-Straße zwischen den Hausnummern 4 und 9 erforderlich. Diese ist im Zeitraum von voraussichtlich Montag, 13. Oktober, bis einschließlich Freitag, 17. Oktober 2025, geplant. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die zeitlichen Angaben werden unter Vorbehalt genannt, da aufgrund möglicher ungeeigneter ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 18.10. kann im Kulturhaus getanzt werden. Das Cool Cats Orchestra lädt zur Ballroom Night mit Swing und anderer Big Band Musik. Tickets zum Preis von 25,- bekommt man über kulturhauskaefertal.de. Für Gruppen ab 6 Personen werden unter info@kulturhauskaefertal.de Tischreservierungen angenommen. Bar und Flammkuchenstand sind geöffnet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Mein Herz – Mein Hund: Teresa Weißbach, dem Fernsehpublikum bestens bekannt als beliebte Försterin der erfolgreichen ZDF-Krimireihe „Erzgebirgskrimi“, zeigt nun auch live auf der Bühne im Universum THEATER LANDAU ihre ganze Vielseitigkeit. Gemeinsam mit Christoph Tomanek, der durch seine Rolle in der ARD-Krimiserie „Morden im Norden“ große Bekanntheit erzielte, präsentieren sie ein außergewöhnliches ... Mehr lesen»
- Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Alarmierende Zahlen: Rheinland-Pfalz mit höchster Wiederholerquote an Grundschulen – Bildungsminister Teuber lässt Kinder und Lehrkräfte im Stich INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Rheinland-Pfalz ist bundesweit trauriger Spitzenreiter. Kein anderes Bundesland hat so viele Wiederholer an Grundschulen und die Zahlen steigen kontinuierlich an. Im Schuljahr 2022/23 mussten 3,1 Prozent der Grundschulkinder eine Klasse ... Mehr lesen»
- Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend besprühte ein bislang unbekannter Täter eine frisch gestrichene Wand in der Friedrich-Ebert-Anlage mit einem 2 x 4 Meter großen Graffiti. Durch die Schmierereien mit pinker Farbe entstand ein Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, konnte den in Richtung Märzgasse flüchtenden Täter jedoch nicht mehr zur ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Kiosk der Neckarstadt-West eingebrochen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum zwischen Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr und Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr die Eingangstür eines Kiosks in der Mittelstraße auf. Anschließend ... Mehr lesen»
Viernheim – 60-Jähriger vermisst / Polizei bittet um Mithilfe
Mannheim – Schweren Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugenaufruf
Landau – Verkaufsoffener Sonntag zum Fest des Federweißen: Am 19. Oktober Bummeln, Genießen und Einkaufen in der Innenstadt
Sinsheim – Neue Bauhof-Werkstatt – Fahrzeugreparatur in modern ausgestatteter Halle
Speyer – Sperrung der Franz-Kirrmeier-Straße aufgrund von Straßenbauarbeiten
Mannheim – Ballroom Night im Kulturhaus Käfertal – Konzert mit Tanz: Cool Cats Orchestra, Leitung Rick von Bracken
Landau – Theaterstück „Mein Herz – mein Hund“ am 11.10.2025 im Universum Theater
Rheinland-Pfalz – CDU: Erschreckende Klassenwiederholer-Zahlen aus rheinlandpfälzischen Grundschulen – Groß: Kritik an zu hoher Wiederholerquote an Grundschulen
Heidelberg – Sachbeschädigungen durch Graffiti – Zeugenaufruf
Mannheim – Einbruch in Kiosk – Zeugenaufruf
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-