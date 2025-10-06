Rhein-Neckar-Kreis – Startschuss für Engagement bei der AWO Rhein-Neckar: Neue Auszubildende und Freiwillige starteten im September durch

Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die AWO Rhein-Neckar freut sich über neue Unterstützung: Vier neue Mitarbeiterinnen starteten in dem Bereich Kindertageseinrichtungen ihre Ausbildungen zur Anerkennungspraktikantin, PIA-Ausbildung sowie zwei Mitarbeiterinnen im Direkteinstieg Kita.

Zusätzlich leisten insgesamt 20 junge Freiwillige ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in den Bereichen: Sozialpsychiatrie, Kindertageseinrichtungen, Tagespflegen für Senioren sowie Schulbegleitung.

Die Freiwilligen erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Arbeitsfelder der AWO Rhein-Neckar. Sie begegnen Menschen unterschiedlichen Alters mit verschiedensten Bedürfnissen, die individuelle Betreuung und Unterstützung benötigen. Dabei werden die Freiwilligen von erfahrenen Fachkräften angeleitet und begleitet.

„Wir werden die Freiwilligen nicht nur fordern, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung fördern“, betont die AWO Rhein-Neckar. „Die Arbeit ist spannend und verantwortungsvoll – im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch.

Mit diesem Engagement leisten die jungen Menschen einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander und sammeln zugleich wichtige Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft.

Die AWO Rhein-Neckar freut sich auf viele neue Impulse und wünscht ihren Auszubildenden und Freiwilligen eine spannende Zeit.

Quelle:

AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V.