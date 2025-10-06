Neulußheim – Auffahrunfall auf der L 560 – Unfallstelle voll gesperrt – ERSTMELDUNG

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Um kurz nach 9 Uhr kam es am Montag zu einem Auffahrunfall auf der L 560 mit mindestens einer schwerverletzten Person. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer auf der L 560 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund leitete der Fahrer eine Vollbremsung ein. Dadurch kam es zu einem Auffahrunfall durch ein weiteres Auto. Derzeit ist die Unfallstelle voll gesperrt und es kommt in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim