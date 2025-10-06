Neckar-Odenwald-Kreis – IHK StarterCenter-Termine im Oktober 2025

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 9. Oktober 2025 in Eberbach (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Steuersprechstunde: 22. Oktober 2025 (Anmeldeschluss: 17. Oktober 2025)

• Rechtssprechstunde: 17. Oktober 2025 (Anmeldeschluss: 12. Oktober 2025)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 15. Oktober 2025 (Anmeldeschluss: 10. Oktober 2025)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 20. Oktober 2025 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 13. Oktober 2025)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar