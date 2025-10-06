Mannheim – KulturCafé: Alberto Menendez / Michael Arlt – Alternative Facts

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Alberto Menéndez (Tenor-/Sopransax), Michael Arlt (el./ak. Gitarre), Jan Dittmann (Kontrabass), Ulli Kleideiter (Schlagzeug) – Nach einer Reihe von gemeinsamen Auftritten präsentiert die Band jetzt ein neues und vielseitiges Programm mit vielen Höhepunkten. Dabei bedient sich das Quartett wie selbstverständlich auch bei kubanischen und brasilianischen Rhythmen und schafft eine kreative Melange aus organischen Kompositionen und frischen Bearbeitungen ihrer liebsten Melodien und Harmonien. So ist auch der ‑Bandname zu verstehen. Sie reagieren auf Fake News einfach mit Contrafacts.

Tickets zum Preis von 12,- Euro: kulturhauskaefertal.de

Vor dem Konzert oder in der Pause besteht Gelegenheit zum Besuch der drei Ausstellungen von Motz Tietze (Drucke, Malereien und Bilderbücher), Rüdiger Krenkel (Skulpturen) und Hendrik Hackl (großer Saurier aus PET:Material) anlässlich 10 Jahre Skulpturenpark Käfertal. Und im Stempelpark kann man täglich die vier Skulpturen besuchen, ergänzt durch die Installation „Schau mal nach oben“ von Elles Magermans.

Nächster Termin:

18.10. 20 Uhr Ballroom Night mit dem Cool Cats Orchestra

Quelle: Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IGKV)