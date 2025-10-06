Mannheim – Der SV Waldhof verpflichtet Offensivtalent Nolan Muteba N’Tumba von Girondins Bordeaux

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung hat der SV Waldhof Mannheim 07 den 18-jährigen Offensivspieler Nolan Muteba N’Tumba von einem Wechsel nach Mannheim überzeugen können. Der französische Nachwuchsspieler hat einen Vertrag unterschrieben und wird ab sofort im Profikader des SVW stehen.

Nolan Muteba N’Tumba begann seine fußballerische Ausbildung beim CSL Aulnay und wechselte im Alter von 13 Jahren in die Jugendabteilung des ehemaligen französischen Erstligisten Girondins Bordeaux. Dort entwickelte sich der vielseitig einsetzbare Angreifer in den vergangenen Jahren zu einem Leistungsträger. In der abgelaufenen U19-Saison erzielte er 22 Treffer für Bordeaux. Nach einer Vorbereitung mit der Profimannschaft folgt nun der Schritt nach Deutschland – in die Kurpfalz.

„Nolan bringt enorm viel Talent mit, was er in der vergangenen Saison in der französischen U19-Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. In den Gesprächen hat er zudem gezeigt, dass er auch charakterlich das Potenzial besitzt, den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Auch im Hinblick auf die neue U23-Regelung in der 3. Liga ist er ein spannender Spieler, den wir gezielt weiterentwickeln möchten“, erklärt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich bin dem SV Waldhof Mannheim 07 sehr dankbar für das Vertrauen“, sagt Nolan Muteba N’Tumba. „Der Wechsel nach Deutschland ist ein großer Schritt für mich. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass der Verein einen klaren Plan für meine Entwicklung hat – das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit hier in Mannheim.“

Sportdirektor Mathias Schober ergänzt: „Wir werden Nolans Entwicklung eng begleiten und ihn individuell fördern und fordern. Der Übergang vom Nachwuchs- in den Profibereich ist herausfordernd, aber sein Potenzial ist unverkennbar. Er bringt eine hohe Geschwindigkeit und starke technische Fähigkeiten mit – nun geht es darum, diese im täglichen Training weiter auszubauen. Wir geben ihm die nötige Zeit, um sich im Profibereich zu etablieren.“

Quelle/Foto: SV Waldhof Mannheim e.V.