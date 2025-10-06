Mannheim – Ballroom Night im Kulturhaus Käfertal – Konzert mit Tanz: Cool Cats Orchestra, Leitung Rick von Bracken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 18.10. kann im Kulturhaus getanzt werden. Das Cool Cats Orchestra lädt zur Ballroom Night mit Swing und anderer Big Band Musik. Tickets zum Preis von 25,- bekommt man über kulturhauskaefertal.de. Für Gruppen ab 6 Personen werden unter info@kulturhauskaefertal.de Tischreservierungen angenommen.

Bar und Flammkuchenstand sind geöffnet.

Die „Golden Hits“ der Swing-Ära von Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie & Co. – so originalgetreu vorgetragen, als würden wir uns noch immer in den 1930er, 40er und 50er Jahren befinden! Jump’n’Jive, Jitterbug, Stomp, Bounce, alles, was swingt und in die Beine dringt, im Original-Sound der historischen Orchester bis hin zu Soul-Jazz-Hits (von Herbie Hancock, Weather Report, Chicago und vielen anderen). Da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Nicht nur etwas für Nostalgiker, Ewiggestrige und Oldtime-Fans, sondern zeitlose Hits für alle begeisterungsfähigen Jazz-Hörer, Tänzer und Fingerschnipser!

Erfolgreich erprobt bei fetzigen Ballroom-Nights, Swing-Parties und traditionellen Jazz-Festivals.

Foto: KMeggle

Quelle: Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IGKV)