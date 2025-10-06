Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Kreativität und Selbstwirksamkeit für Erwachsene

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Beim Kunstworkshop „wellemachen“ im Wilhelm-Hack-Museum können sich Erwachsene am Donnerstag, 16. Oktober 2025 von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 17. Oktober 2025 von 15.30 bis 17.30 Uhr kreativ ausleben. Hinter der Initiative „wellemachen“ vom Institut für Kreativität und Selbstwirksamkeit stecken Dipl. Psychologin Liz Helmecke und Dipl. Kommunikationsdesignerin Anja Roth, die Erwachsene darin begleiten, einen künstlerischen Weg in ihrem Alltag zu finden. Die Teilnahme kostet 20 Euro, inklusive Eintritt und Material; Anmeldung per E-Mail an kontakt@wellemachen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen