Ludwigshafen – VHS: Vortrag zum Thema Depression und Finissage der Ausstellung „Seelentiefen“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen zeigt zurzeit die Ausstellung „Seelentiefen“, eine Initiative der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) und dem im Westerwald ansässigen Verein „In Würde alt werden“. Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehört unter anderem der Vortrag „Wenn es dunkel wird in der Seele“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Oktober 2025, um 18.30 Uhr im Vortragssaal statt. In diesem Vortrag gibt Dr. med. Anja Schlößer einen verständlichen und fachlich fundierten Überblick über das Krankheitsbild der Depression. Sie erklärt, wie Depressionen entstehen, welche Symptome typisch sind und welche Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen – von medikamentöser Therapie über Psychotherapie bis hin zu unterstützenden Maßnahmen im Alltag. Schlößer ist Oberärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Krankenhaus zum Guten Hirten, Ludwigshafen. Der Vortrag ist kostenfrei.

Zur Finissage der Ausstellung steht eine Lesung mit anschließendem Gespräch am Freitag, 17. Oktober 2025, 18 Uhr bis 20 Uhr, auf dem Programm. Lesen wird Franz-Josef Wagner, langjähriger Vorsitzender des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz und Mitbegründer der bundesweiten Selbsthilfeorganisation NetzG. Er spricht über seinen Weg als Psychiatrie-Erfahrener und wie die Selbsthilfe ihm geholfen hat. Seine Geschichte als Psychiatrie-Patient beginnt mit dem Verlust seines Jobs, dem Absturz in eine Manie. Lange gilt er als chronisch psychisch krank. Aber der engagierte Selbsthilfe-Aktivist gewinnt kontinuierlich wieder an Lebensqualität. Über seine Erfahrungen mit Psychiatrie und Selbsthilfe hat er gemeinsam mit der Journalistin Cornelia Schäfer ein Buch geschrieben, welches als Grundlage für die Lesung dient: „Hinfallen Aufstehen Weitergehen – Recovery durch Selbsthilfe“. Im anschließenden Gespräch diskutiert mit ihm Bernhard Scholten, der lange Jahre Psychiatrie-Referent des Landes Rheinland-Pfalz war. Die Lesung ist kostenfrei und findet im Vortragssaal der VHS statt. Informationen gibt es auch auf www.vhs-lu.de. Dort kann man sich auch anmelden für die beiden Veranstaltungen, oder unter der Nummer 0621 504-2238.

Quelle: Stadt Ludwigshafen