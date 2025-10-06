Ludwigshafen – Turning of Bones im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das neueste, im Juni mit großem Erfolg in Stuttgart uraufgeführte Tanzstück von Akram Khan, Turning of Bones, wird am Dienstag, 14.10.2025 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt.

Der Choreograph, der mit seinen bilderstarken Werken die verborgenen Tiefen der menschli­chen Psyche feinsinnig auslotet, arbeitete zum ersten Mal mit Gauthier Dance / Dance Company Theaterhaus Stuttgart zusammen. Ausgangspunkt der Aufführung sind Ausschnitte aus fünf zu Klassikern gewordenen Produktionen, die auf ihn selbst oder die Akram Khan Company zurück­gehen. Der Titel Turning of Bones spielt auf ein vor allem in Madagaskar praktiziertes Erinne­rungsritual – Famadihana – an, bei dem die Menschen die in Tücher gewickelten Überreste ihrer Vorfahren aus den Gräbern holen, um sich wieder mit ihrem Er­be zu verbinden. Famadihana könnte aber auch den Ansatz dieser Produktion beschreiben, in der Akram Khan in die Geschich­te seiner eigenen choreographischen Arbeiten eintaucht. Das Programm kombiniert Szenen aus den Gruppenstücken Jungle Book reimagined und iTMOi (In the Mind of Igor), die 2013 entstan­den, den markanten „Kopftanz“ aus dem abendfüllenden Solo DESH über das Heimatland seines Vaters, Bangladesch, sowie den er­greifenden Pas de deux Mud of Sorrow, der auf dem Höhe­punkt der Pandemie im Winter 2021 digital uraufgeführt wurde. Die Auswahl konzentriert sich auf das Gefühl der Unzufrie­denheit und die Suche nach Sinn, die unsere zunehmend orientie­rungslose Gesellschaft kennzeichnen.

Die Ausschnitte werden durch neu komponierte Musik von Aditya Prakash verbunden und kulmi­nieren in einer neuen Kreation, die dem Abend auch seinen Titel gibt. Inspirationsquelle ist Khans Kurzfilm INSIRGENTS von 2023, der sich mit dem Phäno­men des Mobs und der Weiterga­be von Gewalt von Generation zu Generation beschäftigt. Im Gegensatz zu den aufwändigen Bühnenbildern und Kulissen der Originalfassungen strebt Akram Khan für den Abend eine ab­straktere Stimmung an, die den Tanz und die reine Emo­tion in den Mittelpunkt stellt.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Turning of Bones © Jeanette Bak

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen