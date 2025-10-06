Ludwigshafen – ROADPOL – Kontrollwoche „Focus on the road“ vom 06.10.2025 bis 12.10.2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 06. bis 12. Oktober 2025 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche „Focus on the road“ im Polizeipräsidium Rheinpfalz u. a. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt. Laut Verkehrsunfallstatistik ereigneten sich in PP Rheinpfalz im Jahr 2024 insgesamt 164 Verkehrsunfälle aufgrund von Ablenkung der Fahrzeugführenden. Im Jahr 2023 waren es noch 174 Fälle. Ablenkung im Straßenverkehr birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im „Blindflug“ zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Mit der Kontrollwoche wollen wir das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende nochmals verdeutlichen. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“). Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

