Ludwigshafen – OB-Stichwahl am 12. Oktober 2025: Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurücksenden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spätestens am Donnerstag, 9. Oktober 2025, sollten Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen an die Stadtverwaltung zurückschicken. Nur so ist gewährleistet, dass die Wahlbriefe rechtzeitig bei der Verwaltung eingehen. Darauf verweist das Team Wahlen der Stadt.

Das Briefwahlbüro im Pfalzbau ist auch in dieser Woche vormittags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 10. Oktober 2025, ist das Briefwahlbüro von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro endet am Freitag, 10. Oktober 2025, um 18 Uhr. Wähler*innen, die nachweislich plötzlich erkrankt sind, können einen Antrag auf Briefwahl auch noch am Wahlsonntag,

12. Oktober 2025, bis 15 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, stellen.

Wichtiger Hinweis: Anders als bei der Bundestagswahl im Februar können Personen, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, ausschließlich per Briefwahl an der OB-Wahl teilnehmen. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, am Wahlsonntag mit dem Wahlschein im Wahllokal zu wählen. In den Wahllokalen im Stadtgebiet werden am Wahltag außerdem keine Briefwahlunterlagen angenommen. Auch in den Büros der Ortsvorsteher*innen in den Stadtteilen dürfen Briefwahl-unterlagen kurz vor dem Wahltag und am Wahlsonntag nicht entgegengenommen werden.

Am Wahlsonntag, 12. Oktober, sind die Wahllokale in den Stadtteilen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die genaue Lage ihres Wahllokals finden Wahlberechtigte auf der Vorderseite ihrer Wahlbenachrichtigung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen