Ludwigshafen – Ernst-Bloch-Zentrum: Konzert aus der Reihe „Die hörbare Welt“ mit Pianist Jeyu Lee

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum (EBZ), Walzmühlstraße 63, setzt am Dienstag, 14. Oktober 2025, um 16 Uhr seine Reihe „Die hörbare Welt“ fort. Der Eintritt (inklusive Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei. Der Pianist Jeyu Lee wird ein umfangreiches und vielfältiges Programm mit Stücken von Domenico Scarlatti, Sergei Sergejewitsch Prokofjew, Ignacy Jan Paderewski, Igor Strawinsky und Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni präsentieren. Ein Schwerpunkt liegt auf Frédéric Chopins zwölf Etüden Opus 25. Vor und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die Dauerausstellung sowie den aktuellen Themenschwerpunkt „Der Bauernkrieg in Philosophie und Kunst“ zu besuchen. Die Reihe „Die hörbare Welt“ ist eine Kooperation zwischen dem Ernst-Bloch-Zentrum, der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. Im Rahmen dieser Reihe werden an jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum Nachmittagskonzerte angeboten, bei denen herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten. „Die hörbare Welt“ ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk „Geist der Utopie“ (Gesamtausgabe Band 3, 1977, Seite 207). Informationen zur Konzertreihe und dem Pianisten gibt es auch im Internet unter www.bloch.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen