Landau – Weichen stellen für die Zukunft – Berufsorientierungstag an der BBS Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Möchte ich später eine Ausbildung machen und wenn ja, wo? Oder doch lieber Beruf und Studium kombinieren und ein duales Studium beginnen? Antworten auf diese Fragen fanden Schülerinnen und Schüler jetzt beim Berufsorientierungstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Landau. Dort präsentierten sich alle Schulen der Stadt sowie rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller von Weiterbildungseinrichtungen, staatlichen Stellen und regionalen Unternehmen. Auch die Stadtverwaltung sowie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau waren vertreten. „Dieses Jahr konnten wir als Stadt erstmals als Kooperationsveranstaltung den Berufsorientierungstag der BBS unterstützen – und haben es gemeinsam geschafft, für diesen Tag alle weiterführenden Landauer Schulen zu gewinnen“, begrüßte Schuldezernentin Lena Dürphold in der Aula der BBS.



Auch Schulleiter Wolfgang Peters begrüßte die Gäste: „Uns ist es wichtig, unser vielfältiges Bildungsangebot gemeinsam mit unseren Partnern zu präsentieren. Gleichzeitig werden die wirtschaftliche Stärke und Vielfalt in unserer Region auf dem Rundgang eindrucksvoll sichtbar. Ich lade alle herzlich ein, diese Gelegenheit zu nutzen und sich ein umfassendes Bild zu machen.“ In Klassenzimmern, Laboren, Werkstätten und auf dem Schulhof erwartete die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Informationsangebot. Der Rundgang stand unter dem Motto „Perspektiven für die Zukunft“. Der Berufsorientierungstag an der BBS wurde erstmals 2017 durchgeführt. Seitdem können Schülerinnen und Schüler an diesem Tag die verschiedenen Bildungsgänge und Ausbildungsberufe der BBS in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Wirtschaft und Verwaltung, Metalltechnik sowie Hauswirtschaft und Gastronomie kennenlernen. Ergänzend dazu gibt es Einblicke in das Angebot weiterer Schulen und regionaler Unternehmen.

Quelle: Stadt Landau