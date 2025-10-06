Landau – Verkaufsoffener Sonntag zum Fest des Federweißen: Am 19. Oktober Bummeln, Genießen und Einkaufen in der Innenstadt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn in Landau der Neue Wein fließt, wird die Innenstadt zum Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer. Während auf dem Rathausplatz das Fest des Federweißen gefeiert wird, lädt der Einzelhandel rundherum am Sonntag, 19. Oktober, zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen und bieten Gelegenheit, die Vielfalt des Landauer Einzelhandels zu entdecken – von regionalen Spezialitäten über Mode und Accessoires bis hin zu Feinkost und Geschenkideen.

„Fest, Wein und Shoppingerlebnis an einem Tag und an einem Ort: Das ist typisch für unsere Südpfalzmetropole Landau“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer funktionierenden Innenstadt – er sorgt für Begegnung, Vielfalt und Lebensqualität. Dank ihm ist unsere historische Innenstadt mit vielen kleineren, individuellen Geschäften, Cafés und Restaurants immer einen Besuch wert.“

Um das Einkaufserlebnis zusätzlich zu bereichern, können teilnehmende Händlerinnen und Händler für diesen Tag eine Sondernutzungserlaubnis für den Warenverkauf im Außenbereich beantragen. So können etwa Präsentations- oder Verkaufsstände vor den Geschäften aufgebaut werden. Die städtische Wifö übernimmt die zentrale Koordination und trägt die Kosten für die Sondernutzungen. Interessierte Betriebe werden gebeten, ihre formlose Anmeldung – inklusive einer kurzen Beschreibung des Vorhabens und des benötigten Flächenbedarfs – bis spätestens 10. Oktober per E-Mail an marc.siener@landau.de zu senden.



Bildunterschrift: Am 19. Oktober ist in Landau Fest des Federweißen und verkaufsoffener Sonntag. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz