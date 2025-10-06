Landau – Theaterstück „Mein Herz – mein Hund“ am 11.10.2025 im Universum Theater

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Mein Herz – Mein Hund: Teresa Weißbach, dem Fernsehpublikum bestens bekannt als beliebte Försterin der erfolgreichen ZDF-Krimireihe „Erzgebirgskrimi“, zeigt nun auch live auf der Bühne im Universum THEATER LANDAU ihre ganze Vielseitigkeit.

Gemeinsam mit Christoph Tomanek, der durch seine Rolle in der ARD-Krimiserie „Morden im Norden“ große Bekanntheit erzielte, präsentieren sie ein außergewöhnliches Erlebnis. Mit großer Leidenschaft und szenischer Intensität widmen sich die beiden Künstler in ihrem Programm „Mein Herz – mein Hund“ dem Leben und den Briefen von Anton Tschechow und Olga Knipper.

Das Publikum erwartet ein Abend voller Emotionen, der Literatur, Schauspielkunst und Musik auf besondere Weise miteinander verbindet.

Zum Programm:

Mein Herz – mein Hund ist der dramatische Dialog zweier Liebender, der in dieser bewegenden Briefzusammenstellung Zeugnis vom Leben, den Erfolgen, Ängsten und auch dem Leiden Anton Tschechows und seiner geliebten Frau Olga Knipper gibt.

Beide verband eine innige Freundschaft, die später in eine leidenschaftliche Liebe und außergewöhnliche Ehe mündete.

Erst fünf Jahre vor Tschechows Tod lernte die Schauspielerin Olga Knipper den großen Dramatiker Russlands kennen.

Zu diesem Zeitpunkt war er schon schwer an Tuberkulose erkrankt und lebte weit entfernt von Moskau,

auf der Krim und bewegte sich im Umfeld der heutigen Ost-Ukraine, während Knipper am Moskauer Künstlertheater engagiert war.

Aus der physischen Distanz entwickelte sich ein intensiver Briefwechsel, der trotz des Begehrens und all der Sehnsucht, nie den Humor, die Leichtigkeit oder gar seine Poesie verlor. Olga Knipper und Anton Tschechow einte nicht nur ihre Liebe, sondern auch die Leidenschaft zum Theater. Sie waren sich gegenseitig Inspiration und Heimat, Liebende … in weiter Ferne so nah …

Dieser unterhaltsame Abend ist mehr als nur eine einfache Lesung! Er ist auch eine szenische Inszenierung und spielt mit Musik. Stücke von Sting, Rio Reiser, Frankie Valli u.a. sind in ureigenen Interpretationen zu hören. Arrangiert von Teresa Weißbach und Christoph Tomanek.

Im Herbst 2016 wurde die Idee zu „Mein Herz – mein Hund“ von Teresa Weißbach und Christoph Tomanek während ihrer gemeinsamen Arbeit an den Hamburger Kammerspielen zur Uraufführung „DIVEN“ geboren. Seine Premiere feierte „Mein Herz – mein Hund“ in Schwerin

und lief seitdem erfolgreich u.a. in Hamburg, Rostock und Chemnitz und nun auch in Landau.

Quelle/Foto: UNIVERSUM Theater Landau