Kaiserslautern – Südwest-Talent Enis Kamga vom FCK bei der U19-Nationalmannschaft

Kaiswerslautern / Metropolregion Rhein-Neckar News – Die Südwest-Region ist erneut mit vielversprechenden Spielern in einer DFB-U19-Junioren-Nationalmannschaft vertreten. Für die anstehende Maßnahme der U-Nationalmannschaft hat Enis Kamga eine direkte Einladung von Cheftrainer Christian Wörns erhalten. Außerdem steht Mika Pressler als Spieler auf Abruf bereit und unterstreicht damit die starke Nachwuchsarbeit im Südwesten.

Mit großer Freude wurde die Nominierung von Enis Kamga aufgenommen. Der talentierte Torhüter vom 1. FC Kaiserslautern hat sich mit konstant starken Leistungen empfohlen und erhält erneut die Chance, sich auf höchster Nachwuchsebene zu präsentieren. Die Berufung ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern auch ein Zeichen für die erfolgreiche Ausbildungsarbeit im regionalen Umfeld.

Zusätzlich ist noch Mika Pressler vom 1. FSV Mainz 05 auf Abruf nominiert.

Die Länderspiele in der Übersicht

08.10.2025 – 19:00 Uhr – Odd Stadion, Skien (Norwegen)

Armenien – Deutschland

11.10.2025 – 19:00 Uhr – Odd Stadion, Skien (Norwegen)

Deutschland – Kosovo

14.10.2025 – 17:00 Uhr – Odd Stadion, Skien (Norwegen)

Deutschland – Norwegen

Quelle:

Südwestdeutscher Fußballverband e.V.