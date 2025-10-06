Heppenheim – Von Burgsagen bis Stadtgeschichte – Öffentliche Führungen im Oktober

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar.

Kinderburgführung in den Herbstferien

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, um 14:30 Uhr können Kinder bei einer altersgerechten Burgführung auf der Starkenburg Geschichte auf spielerische Weise erleben. Die kleinen Entdecker unternehmen eine spannende Zeitreise ins Mittelalter, lernen das Leben auf der Burg kennen und lauschen faszinierenden Geschichten, etwa der Sage vom Geisterhund ‚Melampus‘. Denn um die Starkenburg, eine der ältesten Höhenburgen der Region, ranken sich zahlreichen Sagen und Mythen. Der Treffpunkt ist der Untere Burghof. Die Teilnahme kostet 2 Euro pro Kind. Eine Begleitperson ist kostenfrei, für jede weitere erwachsene Begleitperson fallen 4 Euro an. Die Zufahrt zum Naturpark-Parkplatz Starkenburg ist möglich, von dort geht es zu Fuß weiter zur Burg.

1200 Jahre Stadtgeschichte in einer Führung

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, um 10:30 Uhr bietet die Tourist Information Heppenheim eine öffentliche Themenführung unter dem Motto „Vom Bahnhof zum Dom“ an. Das Besondere: Die Tour führt in 90 Minuten durch rund 1200 Jahre Stadtgeschichte. Beginnend am Bahnhof geht es entlang prachtvoller Landhäuser, vorbei am Gasthof Halben Mond, dem Standort der früheren Taxis’schen Posthalterei und dem ehemalige Kaufhaus Mainzer bis hin zu den Orten kurfürstlicher Macht in der Altstadt. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Ostseite des Heppenheimer Bahnhofs Heppenheim (Kalterer Straße).

Eine Voranmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Weitere Informationen bei der Tourist Information Heppenheim unter

06252 13-1171/-1172 oder unter www.heppenheim.de.

Quelle: Kreisstadt Heppenheim