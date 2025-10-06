Heppenheim – 25 Jahre „New Voices“ – Jubiläumskonzert am 25. Oktober 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chor „New Voices“ der Musikschule Heppenheim feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 25. Oktober 2025, um 18:00 Uhr in der katholischen Kirche Erscheinung des Herrn (Mozartstraße 29, Heppenheim) ein Jubiläumskonzert unter dem Motto „Why we sing“ statt. Die rund 40 Sängerinnen und Sänger präsentieren unter der Leitung von Gabriele Roth ein abwechslungsreiches Programm mit Beiträgen aus Pop-, Gospel- und Musicalmusik, darunter ein Medley von Andrew Lloyd Webber. Der Eintritt ist frei.
Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim