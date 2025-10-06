Heidelberg – Rohrbach: Kinder-, Jugend- und Familientag am Samstag, 11. Oktober, auf dem Hospital-Gelände – Start am Rohrbacher Kulturhaus um 14 Uhr – Auftritte von Rohrbacher Vereinen und Livemusik

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Quartiermanagement Hasenleiser und der Stadtteilverein Rohrbach veranstalten am Samstag, 11. Oktober 2025, 14 bis 21 Uhr, einen Kinder-, Jugend- und Familientag auf dem Hospital-Gelände in Rohrbach-Hasenleiser. Die Veranstaltung, die erstmals im Jahr 2023 und nun zum zweiten Mal stattfindet, steht wieder unter dem Motto „Halli Galli Hasenleiser!“ Mit dem Event sollen der Katharina-von-Künßberg-Platz und das Rohrbacher Kulturhaus weiter in den Stadtteil integriert und als Veranstaltungsfläche ins Bewusstsein gerückt werden – auch, um das Zusammenwachsen Rohrbachs über Barrieren wie die B 3 hinweg weiter voranzutreiben. Der Zugang zum Gelände ist barrierefrei und der Eintritt kostenlos. Getragen wird die Veranstaltung durch nicht-investive Mittel der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung startet im Rohrbacher Kulturhaus mit einem Bühnenprogramm, das von Rohrbacher Vereinen gestaltet wird. Den Auftakt des kunterbunten Treibens macht um 14 Uhr das Akrobatik-Duo Elira. Es folgen Tanzdarbietungen der Perkeo-Sternchen, der Jugendgarde und der Tanzmariechen (allesamt Perkeo-Gesellschaft) und der Tanzschule Jump der TSG Heidelberg-Rohrbach.

Um 15.05 Uhr zeigen die Kinderchöre und der Jugendchor der Sängereinheit ihr Können, bevor sich anschließend der Turnerbund Rohrbach und erneut die TSG Heidelberg-Rohrbach präsentieren, dieses Mal mit einer Breakdance-Nummer. Den Abschluss im Kulturhaus bildet die Ballettwerkstatt Heidelberg ab 16.35 Uhr.

Im Anschluss an die Vorführungen erwarten alle großen und kleinen Gäste auf dem benachbarten Katharina-von-Künßberg-Platz zahlreiche Essens- und Getränkeangebote. Zusätzlich bieten Kooperationspartner aus dem Quartier Infostände und ein vielfältiges Kreativangebot für Kinder und Jugendliche an. Für Livemusik bis in den Abend sorgen das Duo Neomore und die Band Fidel Astro.

Quelle: Stadt Heidelberg