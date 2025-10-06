Heidelberg – Frauenwirtschaftstage 2025 in der Stadt – Impulse für eine gleichberechtigte Arbeitswelt – Programm vom 15. bis 18. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Frauenwirtschaftstage machen vom 15. bis 18. Oktober 2025 in Heidelberg auf Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern am Arbeitsmarkt aufmerksam. Rund zehn Organisationen beteiligen sich in diesem Jahr – so viele wie noch nie. Mit einem vielfältigen Programm setzen sie wichtige Impulse für Veränderung.

„Die Gleichberechtigung in der Arbeitswelt ist längst nicht erreicht: Frauen sind in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert, verdienen im Durchschnitt weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und übernehmen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit. Das führt nicht zuletzt zu geringeren Rentenansprüchen“, betont Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Jansen unterstreicht außerdem: „Geschlechtergerechtigkeit ist nicht nur ein Gebot der Fairness – sie ist ein entscheidender Standortfaktor für eine zukunftsfähige Wirtschaft.“

Die Stadt Heidelberg engagiert sich daher gemeinsam mit zahlreichen Trägern und Kooperationspartnerinnen und -partnern für mehr Chancengleichheit in der Arbeitswelt. Dazu bietet sie das ganze Jahr über vielfältige Formate: von Beratungsangeboten zu Karrierewegen und Existenzgründung über Unterstützung beim Wiedereinstieg nach Elternzeit bis hin zu Female-Empowerment-Formaten für aufstiegsinteressierte Frauen.

Die Frauenwirtschaftstage laden mit einem vielfältiges Veranstaltungsprogramm interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Perspektiven kennenzulernen und konkrete Handlungsoptionen zu diskutieren. Das vollständige Veranstaltungsprogramm ist online abrufbar unter www.heidelberg.de/frauenwirtschaftstage.

Frauenwirtschafstage Heidelberg 2025 – das Programm:

Mittwoch, 15. Oktober, 11 bis 12.30 Uhr: Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar – Odenwald, Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises sowie Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit Heidelberg und Mannheim: Digitaler Vortrag „Elternzeit und dann? Ihre Strategie für eine erfolgreiche Rückkehr in das Berufsleben – Arbeitsrechtliche Grundlagen“. Rechtsanwältin Prof. Dr. Julia Gokel gibt im ersten Teil einer zweiteiligen Online-Reihe praxisnahe Einblicke in arbeitsrechtliche Fragen rund um Elternzeit und Wiedereinstieg. Die Veranstaltung findet kostenfrei über Webex statt. Anmeldung unter eveeno.com/119902718. Der zweite Teil mit dem Titel „Vereinbarkeit zwischen Care, Cash und Kraft“ findet am Mittwoch, 12. November, von 17 bis 19 Uhr statt.

Mittwoch, 15. Oktober, 19 bis 21 Uhr, Altes Tabakmuseum des Interkulturellen Zentrums, Bergheimer Straße 147: Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar – Odenwald: Vortrag und Podiumsdiskussion „Female Forward: Zehn Jahre Engagement für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt.“ Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen der Zusammenarbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf und des Amts für Chancengleichheit mit Diskussion des Status Quo der Gleichstellung am Arbeitsmarkt mit Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Veranstaltungseröffnung durch Bürgermeisterin Stefanie Jansen sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim, Zahra Deilami. Keynote zur Gleichstellung am Arbeitsmarkt durch Dr. Hannah Sinja Steinberg, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Auf dem Podium diskutieren mit der Keynote-Speakerin: Carmen Niebel, Geschäftsführerin Niebel GmbH & Co. KG, Dr. Ingrid Rupp, Trauerrednerin und Coachin, Corinna Schneider, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf, Dr. Caroline Smout, Fachbereichsleiterin Teilhabegerechtigkeit am Arbeitsmarkt, Amt für Chancengleichheit. Moderation durch: Benedikte Baumann, Coachin und Vorständin des Heidelberger Unternehmerinnen e. V. Musikalische Begleitung durch den FLINTA-Chor „Can’t Keep Quiet“. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung bis 10. Oktober 2025 unter eveeno.com/244256582.

Donnerstag, 16. Oktober, 9 Uhr, Tink Tank Space Campbell, Emil-Gumbel-Straße 1: Business-Frühstück des Heidelberger Unternehmerinnen e. V. und des Tink Tank Heidelberg. Impuls der neuen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Heidelberg, Sandra Arendarczyk, anschließend Netzwerkveranstaltung mit Raum für Austausch und Inspiration. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Anmeldung per E-Mail an kontakt@heidelberger-unternehmerinnen.de. Weitere Infos im Internet unter heidelberger-unternehmerinnen.de und tink-tank.de.

Donnerstag, 16. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, Hauptstraße 79: pro familia Heidelberg: Informationsveranstaltung „Teamwork Familie – Elternzeit fair teilen.“

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt Eltern vor große Herausforderungen. Frühzeitig in der Familie getroffene Regelungen zur Elternzeit beeinflussen langfristig die Aufgabenteilung und den Erwerbsumfang der Eltern. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Elternzeit und -geld gibt es Impulse für eine gleichberechtigte Elternzeitgestaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Der Veranstaltungsort ist nicht barrierefrei (1. Obergeschoss, ohne Aufzug). Anmeldung bis 13. Oktober per E-Mail an heidelberg@profamilia.de oder unter Telefon 06221 184440. Weitere Infos online unter profamilia.de/heidelberg.

Donnerstag, 16. Oktober, 19 Uhr, Urban Kitchen, Poststraße 36/5: Regionalgruppe Rhein-Neckar des Wirtschaftsweiber e. V.: Netzwerkveranstaltung „After Work and Drinks mit den Wirtschaftsweibern“. Die Regionalgruppe Rhein-Neckar des Wirtschaftsweiber e. V. stellt für alle Interessierten ihre Arbeit vor. Sie möchte insbesondere Mentees aus der Region Rhein-Neckar im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans der Stadt Mannheim einladen, über Erfahrungen im Berufsalltag zu sprechen und lesbische Sichtbarkeit zu feiern. Der Eintritt ist frei, Verzehr auf Selbstzahler-Basis. Zugang über Rampe, Toiletten leider nicht barrierefrei. Ansprechperson bei Fragen zur Barrierefreiheit: kerstin.raetz@wirtschaftsweiber.de. Weitere Infos unter www.wirtschaftsweiber.de.

Freitag, 17. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Hospitalstraße 5: Heidelberger Dienste gGmbH: Infoveranstaltung und Beratungsangebot „Teilzeitausbildung und Jobeinstieg“. Das Projekt „MY TURN. Chancen erkennen. Zukunft gestalten.“ der Heidelberger Dienste stellt sich vor und liefert weitreichende Informationen und Unterstützungsangebote zum Thema Teilzeitausbildung und den Einstieg in Arbeit und Ausbildung im Allgemeinen. Adressatinnen sind insbesondere Frauen mit Migrationserfahrung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fragen zur Barrierefreiheit per E-Mail an ungelenk@hddienste.de. Weitere Infos online unter myturn-hd.de.

Samstag, 18. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Interkulturelles Zentrum Heidelberg, Bergheimer Straße 147: Heidelberg International Professional Women’s Forum: HIP Networking Brunch 2025 – Leading Side by Side: The Future of Gender Collaboration. Unter dem Motto der diesjährigen landesweiten Frauenwirtschafstage „Zukunft gestalten: Frauen & Männer stark als Team“ lädt das Heidelberg International Professional Women’s Forum zu einer Podiumsdiskussion, Workshops und interaktiven Austauschformaten zum Thema „Gender Collaboration“ ein. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Sie findet auf Englisch statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter www.hipwf.com/events/hip-networking-brunch-2025.

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Start der Frauenwirtschaftstage von Montag, 13., bis Freitag, 17. Oktober, täglich 8 bis 16 Uhr, bietet die IHK-Rhein-Neckar, Haus der Wirtschaft, Hans-Böckler-Straße 4, die Beratungswoche „Unternehmensnachfolge durch Frauen“. Nur rund ein Viertel der Unternehmen werden an Frauen übergeben. Dabei kann eine Unternehmensnachfolge eine interessante Alternative zur Gründung sein. Die IHK Rhein-Neckar bietet kostenlose persönliche und telefonische Beratungstermine an. Frauen, die sich für Unternehmensnachfolge interessieren, erhalten Informationen und individuelle Unterstützung. Anmeldung über das StarterCenter unter Telefon 06221 9017-686 oder per E-Mail an startercenter@rhein-neckar.ihk24.de. Weitere Infos unter rhein-neckar.ihk24.de/nachfolge.

Quelle: Stadt Heidelberg