Heidelberg – Einbruch in Grundschule – Zeugenaufruf

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der vergangenen Woche verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude im Wieblinger Weg.Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Donnerstag gegen 18:00 Uhr und Sonntag gegen 10:00 Uhr gelangten Unbekannte durch ein Fenster in das Erdgeschoss einer Schule. Im Inneren wurden mehrere Türen beschädigt und nach Wertgegenständen gesucht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim