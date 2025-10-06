Frankenthal – Neue Deutschkurse starten im November an der vhs

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Im November starten an der vhs Frankenthal drei neue Deutschkurse.

Am Freitag, den 07. November beginnt der Kurs „Deutsch als Fremdsprache – A1.1“ Der Kurs richtet sich an Teilnehmende ohne oder mit nur sehr geringen Vorkenntnissen in der deutschen Sprache. Das Ziel ist es, grundlegende Kommunikationsfähigkeiten in Alltagssituationen zu erwerben. Es wird Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen mit einfachen Dialoge, kleinen Schreibaufgaben, Hörübungen und kurzen Lesetexten geübt. Im Unterricht wird mit verschiedenen Methoden gearbeitet: Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit. Der Kurs hat 10 Termine und findet freitags von 17 bis 20 Uhr statt.

An Anfänger mit Vorkenntnissen wendet sich der Kurs „Deutsch als Fremdsprache – A2.1“ ab Montag, den 10. November. Der Kurs baut auf den Grundkenntnissen des Sprachniveaus A1 auf. Er richtet sich an Teilnehmende, die bereits einfache Sätze verstehen und verwenden können und nun ihre Sprachfähigkeiten weiterentwickeln möchten. Der Kurs hat 10 Termine und findet montags und mittwochs von 15:30 bis 18:30 Uhr statt.

Ebenfalls am Freitag, den 07. November startet der Kurs „Deutsch B1 – Vorbereitung auf die Telc B1-Prüfung“. In diesem Kurs werden gezielt die Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen auf dem Niveau B1 trainiert. Der Fokus des Kurses liegt auf der Prüfungsvorbereitung. Der Kurs eignet sich für Teilnehmende mit soliden Deutschkenntnissen auf A2+/B1-Niveau, die sich sicher auf die Prüfung vorbereiten möchten. Die Prüfungsvorbereitung findet an 25 Terminen freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr statt.

Für alle drei Kurse ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule notwendig.

Weitere Informationen erhält man in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

