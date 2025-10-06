Eberbach – Erneuerung Regenüberlaufbecken Unterdielbach – Sperrung Alte Eberbacher Straße

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, den 8.Oktober beginnen die Arbeiten zur Erneuerung des Regenüberlaufbeckens in Unterdielbach. Hierzu muss der Kanal in der Alten Eberbacher Straße auf einer Länge von 50 Meter aufgeweitet bzw. erneuert werden.

Das Regenüberlaufbecken befindet sich außerhalb von Unterdielbach in Richtung Eberbach.

Aufgrund der Bauarbeiten in der Alten Eberbacher Straße ist die Straße für den Land-, und forstwirtschaftlichen Verkehr für ca. 4 bis 6 Wochen voll gesperrt. Fußgänger und Fahrradfahrer werden an der Baustelle vorbeigeführt.

StVE.

