Biblis – Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Biblis/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (02.10.), in der Zeit zwischen 14.00 und 17.20 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in das Einfamilienhaus „Zum Alten Wasserwerk“ in Nordheim ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen