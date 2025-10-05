Worms – Frontalzusammenstoß auf der B9

Worms / B9 / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 06:25 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B9, aus Richtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf Höhe der Einmündung Alsheim missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang des entgegenkommenden Audi A5 eines 76-jährigen Fahrers. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, welche daraufhin nicht mehr fahrbereit waren.

Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die o. g. Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste, zum Zwecke der Unfallaufnahme, für ca. drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang und der Verletzungsgrad der Unfallbeteiligten sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.