Sinsheim – Körperverletzung in Diskothek – Mitarbeiterin leicht verletzt

Sinsheim/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es in Sinsheim, Neulandstraße in einer dort befindlichen Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einer Mitarbeiterin der Garderobe.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-Jährige seine Jacke aus der Garderobe holen, obwohl er keine Wertmarke für die Abholung seiner Jacke vorweisen konnte. Als die Mitarbeiterin ihn darauf hinwies, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann der 27-Jährigen mit der Hand gegen den Arm, um an seine Jacke zu gelangen.

Der Sicherheitsdienst schritt sofort ein und führte den jungen Mann aus dem Garderobenbereich. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Schmerzen am rechten Arm.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vor Ort kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Polizei Sinsheim hat gegen den 22-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung eingeleitet.