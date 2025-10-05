  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

05.10.2025, 14:14 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Mit 2,35 Promille mehrere Autos beschädigt

Dannstadt-Schauernheim/ Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gegen 01:00 Uhr am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) befuhr ein 26-Jähriger aus Hochdorf-Assenheim mit – laut Zeugenaussagen – überhöhter Geschwindigkeit die Haardtstraße, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Pkw, der wiederum aufgrund der Wucht des Aufpralls vier weitere stehende Fahrzeuge aufeinanderschob. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf ca. 27.000EUR.

Der Grund für die leichtfertige Fahrweise und den Fahrzeugkontrollverlust dürfte in der bei der Unfallaufnahme festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,35 Promille liegen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis angeregt. Nach dem zu erwartenden Entzug der Fahrerlaubnis droht ihm eine längere Fahrerlaubnissperre mit anschließender medizinisch-psychologischer Untersuchung (MPU) sowie eine empfindliche Geldstrafe.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Bickenbach – 70km lange länderübergreifende Verfolgunsfahrt auf der A5

    • Bickenbach – 70km lange länderübergreifende Verfolgunsfahrt auf der A5
      Bickenbach/ Kronau / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Länderübergreifende Verfolgungsfahrt endet nach 70 Kilometern mit Festnahme (ots) – Am späten Samstagabend (04.10.),22.44 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Südhessen einen Audi A 6 aus dem Zulassungsbezirk Marburg auf der BAB 5 in Höhe Bickenbach einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Audi missachtete jedoch die ... Mehr lesen»

      • Neustadt – 50-80 Kilo Fisch gestohlen

    • Neustadt – 50-80 Kilo Fisch gestohlen
      Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum vom 02.10.2025, 14:00 Uhr bis zum 04.10.2025, 10:00 Uhr wurden im Bereich der Kreisstraße 18, Hornesselwiese (Elmstein), circa 50-80 Kilogramm Fische, unter anderem Forelle und Lachse, durch unbekannte Täter aus den dortigen Fischteichen entwendet. Hierzu wurden teilweise die Schutznetze über den Teichen aufgeschnitten und mittels eines Fangnetzes die Fische aus ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Körperverletzung in Diskothek – Mitarbeiterin leicht verletzt

    • Sinsheim – Körperverletzung in Diskothek – Mitarbeiterin leicht verletzt
      Sinsheim/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es in Sinsheim, Neulandstraße in einer dort befindlichen Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einer Mitarbeiterin der Garderobe. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-Jährige seine Jacke aus der Garderobe holen, obwohl er keine Wertmarke für die ... Mehr lesen»

      • Landau – Randalierer am Bahnhof

    • Landau – Randalierer am Bahnhof
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr wurden der Polizei Landau drei Randalierer am Hauptbahnhof gemeldet, welche bereits mehrere Fahrräder umgeworfen und Einkaufswägen die Treppe hinuntergestürzt hätten. Beim Eintreffen der Polizei waren die drei jungen Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren gerade ... Mehr lesen»

      • Mannheim – NACHTRAG: Großeinsatz der Polizei – Gewalttat in einem Kiosk – 39-jähriger schwer verletzt

    • Mannheim – NACHTRAG: Großeinsatz der Polizei – Gewalttat in einem Kiosk – 39-jähriger schwer verletzt
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es zu einem großen Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt.Jetzt gab die Polizei bekannt, ein 39-jähriger wurde schwer verletzt. Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Großeinsatz der Polizei in der Mannheimer Innenstadt – Starke Verkehrsbehinderungen

    • Mannheim – Großeinsatz der Polizei in der Mannheimer Innenstadt – Starke Verkehrsbehinderungen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit kommt es in der Innenstadt von Mannheim zu einem größeren Polizeineinsatz. In diesem Zusammenhang finden größere Fahndungsmaßnahmen statt, weshalb es auch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheim – Polizei führt aktuell eine großangelegte Fahndungsmaßnahme durch

    • Mannheim – Polizei führt aktuell eine großangelegte Fahndungsmaßnahme durch
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim läuft derzeit eine umfangreiche Polizeikontrolle. Beiden Rheinbrücken sind davon betroffen. Sowohl auf der Konrad-Adenauer-Brücke als auch auf der Kurt-Schumacher-Brücke sind Kontrollstellen eingerichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Einsatzkräfte halten zahlreiche Fahrzeuge an und überprüfen Personalien. Der Verkehr stockt auf beiden Seiten, teilweise kommt es zu längeren Wartezeiten. Der Grund der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – HO Fliesenverlegung Qualität, Service und jetzt 10 % Rabatt sichern

    • Ludwigshafen – HO Fliesenverlegung Qualität, Service und jetzt 10 % Rabatt sichern
      Bild: Fliesenlegerkunst aus der Metropolregion sichtbar gemacht: aus Grau wird Wow INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer auf der Suche nach einem professionellen Fliesenleger ist, wird bei HO Fliesenverlegung fündig. Das Unternehmen überzeugt nicht nur mit langjähriger Erfahrung und höchster Qualität, sondern auch mit einem exzellenten Service – bestätigt durch ⭐⭐⭐⭐⭐-Bewertungen auf ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Auswärts nach Karlsruhe: Rasenspieler wollen Tabellenführung verteidigen!

    • Mannheim – Auswärts nach Karlsruhe: Rasenspieler wollen Tabellenführung verteidigen!
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Abele-Elf will in Karlsruhe den dritten Sieg in Folge einfahren und die Tabellenführung verteidigen. Der Gegner INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vergangene Saison feierte der Karlsruher SC II nach seiner Reaktivierung den sofortigen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem jungen Team ausgestattet, sind die Badener aktuell die Remiskönige der Liga und somit schwer zu ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mehrere Fahrzeuge durch Verkehrsunfall stark beschädigt – Verursacher flüchtig

    • Mannheim – Mehrere Fahrzeuge durch Verkehrsunfall stark beschädigt – Verursacher flüchtig
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golfs auf der Industriestraße in nördliche Richtung. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam dieser im Bereich einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit mehreren ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Durch die Wucht der Kollision wurde eines ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com