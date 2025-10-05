Rhein-Pfalz-Kreis – Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen in Mutterstadt

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Gleich zweimal kam es zum Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mutterstadt: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03.10.2025) stahl eine unbekannte Täterschaft die Front-Spoiler-Lippe eines AMG-Mercedes in der Hillensheimer Straße, in der vergangenen Nacht, von Samstag auf Sonntag (04./05.10.2025), wurden an einem Audi Q2 alle vier Räder entwendet. Um dieses Fahrzeug aufzubocken schraubte die Täterschaft kurzerhand von zwei daneben geparkten Pkw jeweils ein Rad ab und unterlegte damit den Audi. Durch dieses unfachmännische Vorgehen dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand an allen drei Fahrzeugen noch nicht zu beziffernde Schäden entstanden sein, zusätzlich zu dem entwendeten Radsatz des Audi. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Diese nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Dannstadt-Schauernheim/ Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gegen 01:00 Uhr am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) befuhr ein 26-Jähriger aus Hochdorf-Assenheim mit – laut Zeugenaussagen – überhöhter Geschwindigkeit die Haardtstraße, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Pkw, der wiederum aufgrund der Wucht des Aufpralls vier weitere stehende Fahrzeuge aufeinanderschob. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf
Bickenbach/ Kronau / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Länderübergreifende Verfolgungsfahrt endet nach 70 Kilometern mit Festnahme (ots) – Am späten Samstagabend (04.10.),22.44 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Südhessen einen Audi A 6 aus dem Zulassungsbezirk Marburg auf der BAB 5 in Höhe Bickenbach einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Audi missachtete jedoch die
Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum vom 02.10.2025, 14:00 Uhr bis zum 04.10.2025, 10:00 Uhr wurden im Bereich der Kreisstraße 18, Hornesselwiese (Elmstein), circa 50-80 Kilogramm Fische, unter anderem Forelle und Lachse, durch unbekannte Täter aus den dortigen Fischteichen entwendet. Hierzu wurden teilweise die Schutznetze über den Teichen aufgeschnitten und mittels eines Fangnetzes die Fische aus
Sinsheim/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es in Sinsheim, Neulandstraße in einer dort befindlichen Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einer Mitarbeiterin der Garderobe. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-Jährige seine Jacke aus der Garderobe holen, obwohl er keine Wertmarke für die
Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr wurden der Polizei Landau drei Randalierer am Hauptbahnhof gemeldet, welche bereits mehrere Fahrräder umgeworfen und Einkaufswägen die Treppe hinuntergestürzt hätten. Beim Eintreffen der Polizei waren die drei jungen Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren gerade
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es zu einem großen Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt.Jetzt gab die Polizei bekannt, ein 39-jähriger wurde schwer verletzt. Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit kommt es in der Innenstadt von Mannheim zu einem größeren Polizeineinsatz. In diesem Zusammenhang finden größere Fahndungsmaßnahmen statt, weshalb es auch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeschlossen werden.
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim läuft derzeit eine umfangreiche Polizeikontrolle. Beiden Rheinbrücken sind davon betroffen. Sowohl auf der Konrad-Adenauer-Brücke als auch auf der Kurt-Schumacher-Brücke sind Kontrollstellen eingerichtet. Einsatzkräfte halten zahlreiche Fahrzeuge an und überprüfen Personalien. Der Verkehr stockt auf beiden Seiten, teilweise kommt es zu längeren Wartezeiten. Der Grund der
Bild: Fliesenlegerkunst aus der Metropolregion sichtbar gemacht: aus Grau wird Wow Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer auf der Suche nach einem professionellen Fliesenleger ist, wird bei HO Fliesenverlegung fündig. Das Unternehmen überzeugt nicht nur mit langjähriger Erfahrung und höchster Qualität, sondern auch mit einem exzellenten Service – bestätigt durch ⭐⭐⭐⭐⭐-Bewertungen auf
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Abele-Elf will in Karlsruhe den dritten Sieg in Folge einfahren und die Tabellenführung verteidigen. Der Gegner Vergangene Saison feierte der Karlsruher SC II nach seiner Reaktivierung den sofortigen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem jungen Team ausgestattet, sind die Badener aktuell die Remiskönige der Liga und somit schwer zu
