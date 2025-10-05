Mannheim – NACHTRAG: 39-jähriger wird durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt – Täter weiterhin flüchtig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend gegen 19:00 Uhr im Quadrat G 7 zu einem großen Polizeieinsatz nach einer Gewalttat.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 19:00 Uhr einen Kiosk im Quadrat G 7 und schoss unmittelbar nach dem Betreten mehrfach auf einen 39-jährigen Mann, welcher sich zu diesem Zeitpunkt im Kiosk aufgehalten hatte. Der 39-Jährige wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation ist der Gesundheitszustand aktuell als stabil zu bezeichnen.

Durch die Polizei wurden unmittelbar nach der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kam. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige unbekannte Tatverdächtige bislang nicht festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen sowie kriminaltechnische Untersuchungen unter Federführung der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am Tatort vorgenommen, die derzeit noch andauern.

Der genaue Tatablauf und die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die weiterhin mit Hochdruck geführt werden.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre ca. 180 cm groß dunkle Haare und einen Dreitagebart Zur Tatzeit trug die Person eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover sowie weiße Schuhe. Eventuell trug sie noch eine Steppjacke über dem Pullover.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.