Ludwigshafen – Sirenen-Fehlalarm sorgt am Sonntagabend für Aufregung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagabend, 05.10.2025, wurden zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner in Ludwigshafen-Friesenheim durch aufheulende Sirenen aufgeschreckt. Viele reagierten besorgt und suchten nach Informationen über mögliche Gefahren; entsprechend gingen auch zahlreiche Anfragen bei der MRN-News-Redaktion ein.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen technischen Fehlalarm. Einsatzkräfte rückten vorsorglich aus und gaben rasch Entwarnung. Die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen (ILS), die für solche Fälle zuständig ist, kann zurzeit noch keine genauen Angaben zur Ursache machen.

Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr oder Bedrohungslage für die Bevölkerung. Der Alarm wurde deaktiviert; die Ursache wird geprüft.

MRN-News bleibt an dem Vorfall dran und berichtet bei neuen Erkenntnissen nach.