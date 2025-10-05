Gommersheim / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell kommt es zu Einsatzmaßnahmen der Polizei in Gommersheim nach Streitigkeiten im familiären Umfeld. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt sind im Gange.
Gommersheim – Erstmeldung: Aktuell Polizeieinsatz in Gommersheim
