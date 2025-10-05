  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

05.10.2025, 17:50 Uhr

Frankenthal – Fahrzeug überschlägt sich auf Rheinbrücke (A6)

Frankenthal/Ludwigshafen/Mannheim (ots) Am 05.10.2025 gegen 14:15 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken auf der Rheinbrücke zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger aus Rheinland-Pfalz befuhr mit seinem Kleinwagen die BAB 6, als er aus ungeklärter Ursache während der Fahrt ein Rad verlor. Hierdurch geriet der Ford ins Schleudern, überschlug sich schließlich auf der Brücke und kam an der dortigen Betonwand zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten kommt es zurzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken.
Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim

