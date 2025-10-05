Bickenbach – 70km lange länderübergreifende Verfolgunsfahrt auf der A5

Bickenbach/ Kronau / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Länderübergreifende Verfolgungsfahrt endet nach 70 Kilometern mit Festnahme

(ots) – Am späten Samstagabend (04.10.),22.44 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation

Südhessen einen Audi A 6 aus dem Zulassungsbezirk Marburg auf der BAB 5 in Höhe Bickenbach einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Audi missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Süden. Die Streife folgte dem Flüchtigen mit großem Abstand, ohne diesen jedoch aus den Augen zu verlieren. Durch das Heranführen weiterer Streifen aus den Polizeipräsidien Südhessen und den baden-württembergischen Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe, konnte der Flüchtige nach knapp 70 Kilometern Verfolgung an der Anschlussstelle Kronau gestoppt und der 34-jährige Fahrer aus dem mittelhessischen Neustadt festgenommen werden. Während der Verfolgungsfahrt touchierte der Flüchtige einen seitlich von ihm fahrenden Streifenwagen, welcher aber seine Fahrt fortsetzen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fluchtfahrzeug nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen war. Weiterhin stand der 34-jährige Mittelhesse unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss. Insgesamt waren bei dem Einsatz vier Streifenwagen aus Südhessen, vier Streifenwagen aus Karlsruhe und sieben Streifenwagen der Mannheimer Polizei im Einsatz. Ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen aus Egelsbach konnte während seines Anfluges abbrechen, da das Fluchtfahrzeug zwischenzeitlich gestoppt werden konnte.

